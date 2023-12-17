Премию эмира Катара по борьбе с коррупцией вручат в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Премию эмира Катара по борьбе с коррупцией в этом году будут вручать в Ташкенте, сообщает пресс-служба агентства антикоррупционного агентства Узбекистана.
Церемония вручения Международной премии по борьбе с коррупцией пройдет в Узбекистане 19 декабря.
«В этой престижной церемонии примут участие руководители ряда зарубежных стран и другие высокопоставленные гости, ведущие эксперты из более чем 30 стран мира, представители дипломатического корпуса и международных организаций, средств массовой информации», — говорится в сообщении.
На мероприятие также съедутся лауреаты международной премии прошлых лет.
С 2016 года премию эмира Катара шейха Тамима Аль Тани вручают выдающимся исследователям, журналистам, новаторам и активистам, внесшим большой вклад в дело борьбы с коррупцией в глобальном масштабе.
Награду вручают в таких номинациях, как «Выдающиеся достижения», «Академические исследования и образование», «Творчество и участие молодёжи», «Инновационная / расследовательская журналистика» и «Защита спорта от коррупции».