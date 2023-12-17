Путин рассказал о своих наивных представлениях в прошлом относительно Запада

Наивность «определенно присутствовала», сказал президент, отвечая на вопрос о том, можно ли было его назвать наивным человеком в 2000-х годах. По его словам, так было несмотря на его почти 20-летний опыт работы в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза. Путин также напомнил, что был заместителем мэра Санкт-Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета Безопасности и председателем правительства.
«Все-таки у меня были наивные представления о том, весь мир и, прежде всего, так называемый “цивилизованный”, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации. Если что-то происходит негативного в политике западных стран в отношении России — в частности, очевидна была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, я как директор ФСБ это видел. Но я по наивности полагал, что это просто инерция мышления и действий. Вот привыкли бороться с Советским Союзом и продолжают», — сказал глава государства.
Это были наивные представления, считает Путин. Реалии же, по его словам, были таковы, что на Западе после распада Советского Союза считали, что надо «немного потерпеть — сейчас “доразвалим” и Россию».
Страну хотели разделить на пять частей и отдельно подчинить себе и использовать ее ресурсы, пояснил глава государства. Западные страны исходили из того, что российские территории по отдельности не будут иметь самостоятельного веса, не будет также возможности отстаивать национальные интересы так, как это делает единое российское государство.
«Только позднее мне пришло это осознание. И первоначальный подход был достаточно наивным», — заключил Путин.