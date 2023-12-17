Путин рассказал о своих наивных представлениях в прошлом относительно Запада

«Все-таки у меня были наивные представления о том, весь мир и, прежде всего, так называемый “цивилизованный”, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации. Если что-то происходит негативного в политике западных стран в отношении России — в частности, очевидна была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, я как директор ФСБ это видел. Но я по наивности полагал, что это просто инерция мышления и действий. Вот привыкли бороться с Советским Союзом и продолжают», — сказал глава государства.