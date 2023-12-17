В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе

Издание ссылается на статью команды ученых под руководством Чжан Цзиня, опубликованную в октября в китайском журнале National Defense Technology. По словам разработчиков, система уже доказала свою эффективность во время засекреченной космической миссии.
«Действия, предпринимаемые непосредственно против спутников, рассматриваются некоторыми как равносильные разжиганию ядерной войны», — сказано в статье.
Система помогла отобрать 400 курсантов для формирования 70 команд, которые приняли участие в двухмесячных соревнованиях. Как рассказали участники, тренировки не только подготовили их к бою, но и дали возможность научиться владению оружием, о котором они прежде только читали в учебниках или технической документации.
Согласно оценке американской разведки, Китай достиг значительных результатов, «чтобы держать под угрозой ключевые космические активы США и союзников», и будет применять полученные возможности при любом конфликте вокруг Тайваня, сообщала Washington Post. В отношении российской космической программы, разведка США заключила, что она, «скорее всего, сократится в течение следующего десятилетия» из-за санкций, конкуренции со SpaceX и глобальной конкуренцией.
Китай удвоил количество своих спутников с 2019 года, заявил этой весной американский министр ВВС Фрэнк Кендалл. Сейчас их насчитывается более 700, из них около 250 используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки.