В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе

Издание ссылается на статью команды ученых под руководством Чжан Цзиня, опубликованную в октября в китайском журнале National Defense Technology. По словам разработчиков, система уже доказала свою эффективность во время засекреченной космической миссии.

Конфликт в космосе затронет всю спутниковую инфраструктуру и наземные системы, которые их обслуживают, включая пусковые площадки для ракет и крупные радиолокационные станции, описала столкновение команда ученых. Самолеты и корабли потеряют возможность ориентации в пространстве по спутникам, «в городах будет хаос, а отдаленные поселения будут отрезаны от мира», пересказывает SCMP отчет ученых: обломки аппаратов будут падать на Землю с разрушительной скоростью, оставшиеся на орбите части «потенциально запрут нас навсегда в пределах нашей планеты».