Пхукет хочет сотрудничать с Самаркандом

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Администрация тайской провинции Пхукет заинтересована в партнерских отношениях с Самаркандом, сообщает ИА «Дунё».
Перспективы партнерства обсудили в ходе встречи генеральный консул Узбекистана в Бангкоке Фахриддин Султонов и губернатор Пхукета Софон Суваннатар.
На встрече также присутствовали представители МИД Таиланда, Торгово-промышленной палаты Пхукета, Ассоциации туризма, правоохранительных органов и местных СМИ.
Тайская сторона ознакомилась с инвестиционным и туристическим потенциалом Узбекистана, планами по развитию взаимной торговли между двумя странами и проектами по межрегиональному сотрудничеству.
«Основными темами диалога стали подписание меморандума о городах-побратимах Самарканда и Пхукета, развитие паломнического туризма в Узбекистане для мусульманского населения Таиланда», — сообщает агентство.
По итогам переговоров стороны договорились о том, что представители туристической администрации, авиационных и туркомпаний Пхукета посетят Узбекистан в 2024 году.