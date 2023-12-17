Путин: странам Запада придется считаться с Россией

«Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться», — сказал российский лидер.
Слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО, Путин назвал «чушью» По его мнению, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении.
«У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений», — подчеркнул президент России.
Он добавил, что у России нет проблем со странами Североатлантического альянса — это они искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь конкурента в лице России.