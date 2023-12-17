Президент России Владимир Путин наградил медалью нижегородского уролога Фёдора Севрюкова. Торжественное награждение прошло в Москве на Железнодорожном съезде. Об этом сообщает пресс-секретарь ННГУ имени Лобачевского Алексей Никонов в социальной сети ВКонтакте.
В Нижнем Новгороде доктор медицинских наук, профессор Фёдор Севрюков заведует отделением урологии стационара Nº1 «РЖД-Медицина». Президент Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за выдающийся вклад в общественную деятельность и медицину.
Напомним, мэр Юрий Шалабаев вручил лучшим педагогам города награду «Заслуженный работник образования Нижнего Новгорода».