Владимир Путин наградил медалью нижегородского уролога Фёдора Севрюкова

В Нижнем Новгороде доктор медицинских наук, профессор Фёдор Севрюков заведует отделением урологии стационара Nº1 «РЖД-Медицина». Президент Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за выдающийся вклад в общественную деятельность и медицину.