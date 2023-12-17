Волгоградцы поддержали самовыдвижение Владимира Путина на выборах Президента РФ

Все присутствующие, в том числе представители Волгоградской области, поддержали решение Владимира Путина.
В субботу, 16 декабря, в Москве группа избирателей единогласно поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах. Голосование пройдет в марте 2024 года.
Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, в мероприятии участвовали и представители региона. Решение главы государства поддержали зампредседателя Общественной палаты Волгоградской области Лев Алферов, депутат облдумы, участник СВО Игорь Воробьев, руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Анна Ганцева.
За самовыдвижение Владимира Путина также высказались член общественной организации «Дом дружбы» Арсен Дауров, член совета по вопросам АПК при губернаторе Александр Колесниченко, сопредседатель волгоградского отделения Народного фронта Надежда Кулешова, депутат облдумы Владимир Шкарин.