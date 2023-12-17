Путин рассказал, как встретит Новый год

Прямая линия с Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, прошла в 19-й раз. Мероприятие, получившее название «Итоги года с Владимиром Путиным», продлилось четыре часа и три минуты и прошло в прямом эфире в студии в Гостином дворе.