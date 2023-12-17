Путин рассказал, как встретит Новый год

«Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», — сказал президент.
Он добавил, что «еще не был в магазине, не выбирал подарки». «Но постараюсь для тех людей, с которыми встречаю Новый год, сделать что-то приятное», — отметил Путин.
Президент в ходе прямой линии 14 декабря посоветовал россиянам провести новогодние каникулы с семьей. Он отмечал, что в праздничные дни можно найти множество занятий, а главное — проводить время с родными и близкими.
Прямая линия с Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, прошла в 19-й раз. Мероприятие, получившее название «Итоги года с Владимиром Путиным», продлилось четыре часа и три минуты и прошло в прямом эфире в студии в Гостином дворе.