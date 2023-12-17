ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и 91 дрон

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой народной республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США», — говорится в сообщении.