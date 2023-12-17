ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и 91 дрон

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой народной республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 91 украинский беспилотник в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 259 вертолетов, 9836 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 135 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 407 единиц специальной военной автомобильной техники.