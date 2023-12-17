ВС РФ уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ в Хмельницкой области

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбила два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВСУ. Воздушные суда были сбиты в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье ДНР.