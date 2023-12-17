Украина и Румыния достигли договоренности по судоходному каналу

«Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств по конвенции Эспо. На полях девятого совещания сторон конвенции Эспо 20-летний спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве канала “Дунай — Черное море” разрешен», — написал Стрелец на своей странице в социальной сети Facebook*.
По словам украинского министра, страна выполнила «домашнюю работу» и «преодолела долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции», потому что Киеву «не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права». Кроме того, по словам Стрельца, Киев признал спор своей ошибкой, которую наконец-то исправили.
Первая очередь канала «Дунай — Черное море» была торжественно открыта в 2004 году возглавлявшим в то время Украину Леонидом Кучмой. Он заверял, что устье Дуная станет крупным европейским транспортным узлом, и называл это восстановлением исторической справедливости. Кучма также утверждал, что при строительстве канала были соблюдены все международные экологические требования, а устье расчистили без вреда для окружающей среды. Власти Румынии, в свою очередь, тогда заявили, что намерены подать против Украины иск в Международный суд в Гааге.
Румыния протестовала против сооружения канала, считая, что оно приведет к поднятию уровня воды в Дунае и нанесет серьезный ущерб экологии всего бассейна реки. Вскоре Еврокомиссия выразила протест, указав, что дельта Дуная находится под охраной ЮНЕСКО. Украина приостановила работы, при этом подчеркнув, что восстановление судоходства в нижнем Дунае — суверенное право государства.
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