Украина и Румыния достигли договоренности по судоходному каналу

Первая очередь канала «Дунай — Черное море» была торжественно открыта в 2004 году возглавлявшим в то время Украину Леонидом Кучмой. Он заверял, что устье Дуная станет крупным европейским транспортным узлом, и называл это восстановлением исторической справедливости. Кучма также утверждал, что при строительстве канала были соблюдены все международные экологические требования, а устье расчистили без вреда для окружающей среды. Власти Румынии, в свою очередь, тогда заявили, что намерены подать против Украины иск в Международный суд в Гааге.