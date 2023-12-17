Путин снова посетил выставку «Россия» на ВДНХ

На кадрах, которые опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин видно, как Путину проводят экскурсию по павильону. Сопровождающая главу государства гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”» Наталья Виртуозова рассказывает про объединенную экспозицию Дальнего Востока.