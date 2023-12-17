Путин снова посетил выставку «Россия» на ВДНХ

На кадрах, которые опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин видно, как Путину проводят экскурсию по павильону. Сопровождающая главу государства гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”» Наталья Виртуозова рассказывает про объединенную экспозицию Дальнего Востока.
«Это первая часть, это наш Дальний Восток. Коллеги объединились и сделали вот такую объединенную экспозицию», — представила она главе государства первый павильон.
Далее они рассмотрели инсталляции, созданные специально для юных посетителей выставки.
Между тем на съезде «Единой России» с приветственным словом выступил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Предлагаю утвердить предложенную повестку, регламент и подтвердить полномочия составов счетной, мандатной, редакционной комиссий и секретариата съезда», — заявил он, обещаясь к делегатам.
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