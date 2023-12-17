«Продемонстрировать всему миру, что мы единый народ». КПБ приняла обращение к избирателям

«Уважаемые соотечественники, 25 февраля 2024 года вы будете избирать своих представителей в советы всех уровней — от сельского, поселкового, районного, городского и областного до Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Придя на избирательные участки и выполнив свой конституционный долг, вы возложите на плечи своих избранников ответственность за решение всех чаяний и проблем, которыми вы живете каждый день, и, безусловно, вверите им свои надежды на счастливое будущее детей и внуков, спокойную старость своих отцов и матерей, мир, процветание и благополучие родной Беларуси», — говорится в обращении.