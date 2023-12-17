«Продемонстрировать всему миру, что мы единый народ». КПБ приняла обращение к избирателям

В Беларуси начинается выдвижение кандидатов в депутаты.
«Уважаемые соотечественники, 25 февраля 2024 года вы будете избирать своих представителей в советы всех уровней — от сельского, поселкового, районного, городского и областного до Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Придя на избирательные участки и выполнив свой конституционный долг, вы возложите на плечи своих избранников ответственность за решение всех чаяний и проблем, которыми вы живете каждый день, и, безусловно, вверите им свои надежды на счастливое будущее детей и внуков, спокойную старость своих отцов и матерей, мир, процветание и благополучие родной Беларуси», — говорится в обращении.
Коммунистическая партия Беларуси призывает каждого избирателя в этот день обязательно принять участие в голосовании «и, отложив в сторону домашние дела, продемонстрировать себе и всему миру, что мы единый народ, что мы хозяева в своем отчем доме и сами определяем свою судьбу и будущее нашей Родины», — отмечается в обращении.
«Компартия, выдвигая своих кандидатов в депутаты, считает своим долгом заявить, что у нас, современных коммунистов, нет и не может быть другого выбора, как каждым прожитым днем и до конца служить своему трудовому народу, опираясь на уникальный опыт строительства Советской Белоруссии, обладая профессионально подготовленными кадрами, преданными идее построения социально ориентированного справедливого государства», — подчеркивается в обращении.
Сегодня в Минске прошло второе заседание внеочередного XIV (XLVI) Съезда Коммунистической партии Беларуси. На партийном форуме также рассмотрена и принята предвыборная платформа партии и выдвинуты претенденты для участия в парламентских выборах и выборах в местные советы депутатов всех уровней.