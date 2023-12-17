Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев

«Надо признаться, что наши противники плохо выучили уроки тысячелетней истории. Сейчас они действительно расписываются в своем бессилии, терпят поражение. Неудивительно. Тем более, что в течение веков нас никому не удалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас. Мы смогли выстоять под колоссальным давлением. Ответом на действия наших противников стала стойкость и сплоченность российского общества», — сказал Медведев в ходе съезда Всероссийской политической партии «Единая россия».