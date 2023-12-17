Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

«Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое», — сказал председатель партии Дмитрий Медведев и попросил проголосовать.
Съезд поддержал это предложение единогласно.
Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
Накануне стало известно, что действующий глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. «Единая Россия» будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с «Народным фронтом».
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.