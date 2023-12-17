Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.