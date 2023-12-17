Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет «в обмен на колбасу»

«Единая Россия» на съезде поддержала выдвижение Путина на выборах 2024 года, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Президент объявил о намерении снова баллотироваться на пост 8 декабря. Он сказал об этом спикеру парламента ДНР, командиру батальона «Спарта» Артему Жоге. Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Для него нынешний президентский срок четвертый по счету. После поправок к Конституции он может выставлять свою кандидатуру снова. «Победа Владимира Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно легитимной и бесспорной», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.