Глава Приангарья: ЕР поддерживает Владимира Путина в выдвижении на пост президента

Партийцы и сторонники «Единой России» в Иркутской области уверенно поддерживают Владимира Путина в его решении баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Об этом сказал секретарь Иркутского регионального отделения партии, губернатор Игорь Кобзев во время XXI Съезда партии, который проходит 17 декабря на площадке выставки «Россия» в Москве. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО ЕР.
«Наше будущее зависит от того, какой курс будет задан развитию страны президентом РФ Владимиром Путиным. Он уже ни раз доказывал, что даже в самые сложные времена готов брать на себя ответственность, на разных уровнях отстаивать интересы России, не уступая тем, кто хочет ущемить нас. Мы гордимся таким президентом и готовы следовать за ним. Партийцы в Иркутской области едины и хотят поддержать своего президента», — прокомментировал Игорь Кобзев.
Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что в марте 2024 года партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Путин.
«Приближается главное событие в политической жизни государства — выборы президента. Общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей. Вокруг которого сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой. Благополучной, верной своим традициям и устремлённой в будущее. Именно такой на века должна быть наша Родина», — сказал Дмитрий Медведев.