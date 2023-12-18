Глава Приангарья: ЕР поддерживает Владимира Путина в выдвижении на пост президента

«Наше будущее зависит от того, какой курс будет задан развитию страны президентом РФ Владимиром Путиным. Он уже ни раз доказывал, что даже в самые сложные времена готов брать на себя ответственность, на разных уровнях отстаивать интересы России, не уступая тем, кто хочет ущемить нас. Мы гордимся таким президентом и готовы следовать за ним. Партийцы в Иркутской области едины и хотят поддержать своего президента», — прокомментировал Игорь Кобзев.