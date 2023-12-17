Названо главное условие для помощи: кто в Молдове имеет право на получение компенсаций в размере 800 леев

Получатели денежной выплаты в размере 800 леев могут получить компенсацию в почтовых отделениях или увидеть ее на банковской карте. В этом холодном сезоне в ноябре право на получение денежной выплаты получили 258 879 домохозяйств.
По сообщению Министерства труда и социальной защиты, ежемесячная денежная выплата выплачивается Национальной кассой социального страхования через правительственную услугу электронных платежей MPay на банковский счет получателя или может быть получена в любом почтовом отделении в страны, каждый месяц, за предыдущий месяц, при предъявлении удостоверяющего личность документа.
«Денежные выплаты предоставляются только домохозяйствам, которые зарегистрировались на платформе compensatii.gov.md. Так, домохозяйства с низкими доходами, которые отапливают дровами или углем и имеют право на получение денежной выплаты, получат денежную компенсацию в размере 800 леев».
В холодное время года 2023−2024 годов пособие «Помощь в холодный период года» было интегрировано в Информационную систему «Энергетическая уязвимость» и увеличено с 700 до 800 леев.
В случае дополнительных вопросов о предоставлении энергетической компенсации в виде денежной выплаты следует звонить на Зеленую линию: 0 8000 5000 или отправить сообщение на адрес электронной почты: suport@compensatii.gov.md.