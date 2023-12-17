Названо главное условие для помощи: кто в Молдове имеет право на получение компенсаций в размере 800 леев

По сообщению Министерства труда и социальной защиты, ежемесячная денежная выплата выплачивается Национальной кассой социального страхования через правительственную услугу электронных платежей MPay на банковский счет получателя или может быть получена в любом почтовом отделении в страны, каждый месяц, за предыдущий месяц, при предъявлении удостоверяющего личность документа.