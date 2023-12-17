Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования наследному принцу Кувейта шейху Мишалю аль-Ахмаду аль-Джабиру ас-Сабаху в связи со смертью его брата шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабира ас-Сабаха, Эмира Кувейта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
«Глава нашего государства передал слова сочувствия и поддержки народу Кувейта и родным покойного», — говорится в сообщении.
Напомним, эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах скончался накануне в возрасте 86 лет.