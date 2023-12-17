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Северная Корея вновь запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишет южнокорейское агентство Yonhap. В прошлый раз пуск северокорейской ракеты произошел в ноябре.
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Источник: Reuters

О запуске сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, уточняется в материале. Японские СМИ также писали о пуске похожего на баллистическую ракету снаряда из КНДР. В береговой охране Японии позже сообщили о падении ракеты.

Как отметило Yonhap, запуск произошел через несколько дней после заявления первого заместителя советника по нацбезопасности Южной Кореи Ким Тэ Хё о вероятности запуска ракеты КНДР в течение месяца. Агентство также напомнило о неудачном запуске Северной Кореей баллистической ракеты 22 ноября.

23 ноября Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, подписанное в 2018 г. Северная Корея возобновит все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе. Кроме того, северокорейские военные планируют «развернуть более мощные силы и новую военную технику в районе военной демаркационной линии».

Ответственность за возможный конфликт КНДР возложила на Южную Корею. В минобороны также заявили, что он может «перерасти в полномасштабную войну даже из-за малейшего случайного фактора».