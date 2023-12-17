Северная Корея вновь запустила ракету в сторону Японского моря

23 ноября Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, подписанное в 2018 г. Северная Корея возобновит все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе. Кроме того, северокорейские военные планируют «развернуть более мощные силы и новую военную технику в районе военной демаркационной линии».