Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине

Когда он осматривал стенд региона, экскурсовод рассказала, как ее едва не отчислили из университета в то время, когда Донбасс входил в состав Украины. По словам девушки, она отказалась говорить, что Россия — враг Украины. В деканате вуза тогда заявили, что девушке «не место в этой стране».