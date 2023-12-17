Санду назвала две задачи на пути Молдавии в ЕС

КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна сделала важный шаг на пути евроинтеграции, однако теперь власти республики должны построить европейское государство, которое действительно заботится о гражданах.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В воскресенье по этому поводу перед зданием администрации президента прошел праздничный концерт.
«Четырнадцатого декабря мы сделали еще один важный шаг. От нас теперь зависит, будет ли дорога короткой или длинной. У нас две задачи: построить европейское государство, которое заботится о своих гражданах, и два — построить истинно европейское общество, где люди живут в гармонии и уважают друг друга», — заявила Санду собравшимся.
Она поблагодарила государства ЕС и европейские делегации, которые помогли Молдавии приблизиться к цели.
«За последние три года мы предприняли более решительные шаги в направлении европейской интеграции, чем за последние тридцать лет, но дверь в ЕС была открыта для нас благодаря усилиям и работе всех добросовестных людей в этой стране, тех, кто боролся за свободу и независимость Молдавии, тех, кто боролся на улицах и на выборах за справедливость и против коррупции, тех, кто честно трудится дома или в диаспоре», — подытожила Санду.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.