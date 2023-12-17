Аким Актау прокомментировал жалобы жителей на плохое отопление

«Мы проводим регулировку на тепловых сетях города. Сейчас в 12 микрорайоне посетили дома № 42, 47, 32. Мы увидели, что в квартирах есть тепло, а в некоторых недостаточности тепла. Здесь есть проблема с циркуляцией тепла в системе. Сейчас ведутся работы по регулированию теплоподачи. Кроме того, мы заметили, что во многих домах наши жильцы изменили внутриквартирную систему отопления. Например, некоторые жильцы вынесли батарею на балкон, и отсутствуют перемычки. Стоит отметить, что в случае порыва батареи внутри квартиры, ответственность за него несет сам собственник. Жители должны поддерживать связь с обслуживающей организацией, которая ответственна за содержание дома (КСК, МИБ). Я призываю всех жителей к спокойствию. Сейчас на многих объектах выявляются перегревы, рассматриваем данный вопрос и регулируем тепловое давление. В последнее дни проблема с отоплением возникла из-за аварии на магистральном трубопроводе. После устранения аварии необходимо провести регулировочные работы на сетях. Поэтому просим отнестись с пониманием», — сказал аким города.