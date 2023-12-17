Премьер Словакии заявил, что шансы Украины достичь своих целей уменьшаются

Он сравнил конфликт на Украине с военными действиями натовской коалиции в Афганистане. «Западные союзники [по операции в Афганистане] 10 лет распространяли позитивные новости о военных победах, о демократизации Афганистана. Потом все это вылилось в позорное поражение и победа Талибана (движение запрещено в РФ) со всеми вытекающего из этого последствиями для Афганистана. Думаю, что к этому [результату] мы приближаемся и на Украине», — сказал премьер.