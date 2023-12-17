В кабинете у Залужного нашли прослушку

Умеров отрицает планы уволить Залужного. «В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: “Кто на этот раз тебя увольняет?” — говорил позднее глава Минобороны. Ведомство перед этим опубликовало фотографии министра вместе с главкомом, которые, как сообщили там, посетили позиции ВСУ на восточном направлении и поздравили военнослужащих с Днем сухопутных войск. На одном из кадров были Залужный, Сырский, а также Умеров.