Премьер Италии назвала проблемой «исламизацию» Европы

Коалиция во главе с «Братьями Италии» Мелони в конце сентября прошлого года выиграла парламентские выборы в стране. Кроме указанной партии (набрала 26,2%) в нее входят правые «Лига» и «Вперед, Италия» (получили 8,9 и 8% соответственно). Всего коалиция набрала более 43% голосов, что обеспечило ей большинство как в нижней, так и в верхней палате парламента. Премьером Италии Мелони была избрана месяц спустя.