Reuters узнал о готовности Израиля и «Хамаса» возобновить перемирие

Для объявления нового временного прекращения огня «Хамас» требует составить список заложников для освобождения в одностороннем порядке. Также израильская армия должна отойти за заранее согласованные линии, сообщает Reuters. Источник агентства говорит, что Израиль не согласился с последним требованием.
Египет и Катар, которые выступают посредниками в переговорах, своим условием к началу перемирия, как пишет агентство, назвали открытие КПП «Керем-Шалом» на юге сектора Газа. 17 декабря пропускной пункт открыли, но транспортировка гуманитарных грузов через него еще не началась.
Первое гуманитарное перемирие в секторе Газа действовало с 24 ноября по 1 декабря. За это время стороны обменяли более 100 пленных «Хамаса» на около 200 заключенных палестинцев в израильских тюрьмах. Власти сектора Газа сообщили, что объем поступившей гуманитарной помощи составил примерно 1%.
Петр Бузлаев