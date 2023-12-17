Reuters узнал о готовности Израиля и «Хамаса» возобновить перемирие

Египет и Катар, которые выступают посредниками в переговорах, своим условием к началу перемирия, как пишет агентство, назвали открытие КПП «Керем-Шалом» на юге сектора Газа. 17 декабря пропускной пункт открыли, но транспортировка гуманитарных грузов через него еще не началась.