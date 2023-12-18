Коалиция правящей партии в Сербии лидирует на выборах в парламент

В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Волеизъявление проходило с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск).
Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 691 из 8 273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция «Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться».
На втором месте с 14,46 процента — их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия». Далее следует входящая в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 8,17 процента.
Президент Александр Вучич уже выразил уверенность, что его коалиция получит абсолютное большинство.
По закону избирком республики должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом.
РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.