Коалиция правящей партии в Сербии лидирует на выборах в парламент

В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Волеизъявление проходило с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск).