Глава МВФ считает, что без помощи Запада Украина продержится «пару месяцев»

«Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что Украине будет сложнее адаптироваться, и это в тот момент, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив», — заявила Георгиева. «В США и Европе будет продолжаться работа [по утверждению новых пакетов помощи]. В целом я по-прежнему смотрю на ситуацию с оптимизмом и считаю, что им удастся обеспечить финансирование», — добавила она.