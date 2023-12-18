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Лидер Северного Кипра призвал РФ установить отношения с непризнанной республикой

Президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил о желании развивать отношения с Россией. Он призвал президента Владимира Путина установить отношения с республикой, независимость которой признана только Турцией, а также открыть прямое авиасообщение. В качестве довода он привел события на Украине.
Рим
Источник: Reuters

Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года. Тогда сторонники присоединения к Греции совершили госпереворот, а Турция ввела свои войска на остров.

«Выражаю свою признательность всем россиянам, а также прошу российские власти и лично президента Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром. Я хотел бы попросить российское руководство и российский народ пересмотреть политику по отношению к Кипру, особенно после того, что случилось на Украине, и с тем, что происходит в мире со множеством глобальных перемен», — сказал Татар ТАСС.

Президент ТРСК считает, что Кипр должен быть разделен на Север и Юг. По его мнению, интерес России «явно не находится на стороне европейского решения» по объединению двух частей острова в одно государство. Он отметил, что Россия «действует на Украине, потому что не чувствовала себя в безопасности с теми событиями, которые происходят на Украине». То же самое, как считает Татар, происходит с Турцией.

Кроме этого президент ТРСК заявил о желании установить прямое авиасообщение с Россией. Для этого российские власти «должны дать разрешение на открытие прямых рейсов в аэропорт Эрджан».

Татар рассказал, что в республике проживает «значительное количество российских граждан». Часть из них приехала с юга после начала российско-украинского конфликта, часть — перебралась из Турции. По мнению президента ТРСК, авиасообщение будет пользоваться спросом не только у россиян, но и у жителей республики, которые будут летать в Москву «для торговли, бизнеса, в туристических целях и для образования».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2022 году говорила, что Москва хочет улучшить консульское обслуживание россиян на севере Кипра. Позиция РФ по урегулированию кипрской проблемы «остается неизменной» и базируется на приверженности резолюциям Совета Безопасности ООН. Они предписывают не признавать никакого иного кипрского государства, кроме Республики Кипр.

Леонид Уварчев