Лидер Северного Кипра призвал РФ установить отношения с непризнанной республикой

Президент ТРСК считает, что Кипр должен быть разделен на Север и Юг. По его мнению, интерес России «явно не находится на стороне европейского решения» по объединению двух частей острова в одно государство. Он отметил, что Россия «действует на Украине, потому что не чувствовала себя в безопасности с теми событиями, которые происходят на Украине». То же самое, как считает Татар, происходит с Турцией.