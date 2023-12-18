Высокая явка и Путин-победитель — обзор президентских кампаний в Приморье

В России определена дата выборов президента — они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже объявил об участии в кампании. 17 декабря на Съезде «Единой России» в Москве партия единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года.
Приморье четыре раза оказывало ему доверие. Правда, путь к сердцам приморцев был зигзагообразен — начался в 2000 году с небольшой победы над лидером КПРФ Геннадием Зюгановым (40,5 процента против 36,2), потом поддержка подскочила, потом чуть опустилась, зато на последних президентских он завоевал уже 65,21%, троекратно превзойдя ближайшего соперника — коммуниста Павла Грудинина. Как голосовало Приморье за кандидатов в президенты последние четверть века — в обзоре ИА PrimaMedia.
Лидерами по участию в президентских кампаниях 21-го века стали Владимир Путин и Владимир Жириновский — оба с 2000-го года выдвигались четыре раза. Путин пропустил кампанию 2008 года из-за конституционного ограничения в два срока подряд, а Жириновский — кампанию 2004 года, на которую ЛДПР выдвинула его бывшего телохранителя Олега Малышкина, занявшего по итогу предпоследнее место. Владимир Жириновский объяснял это желанием подкопить силы к 2008 году и нежеланием превратиться в партию одного человека. Примечательно, что выборы в 2004 году пропустил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов — партийцы тогда отдали предпочтение депутату Госдумы Николаю Харитонову.
Ну и еще одно общее замечание — за шесть лет с последней президентской кампании число избирателей в Приморье сократилось на 64 тысячи человек. За 12 лет — на 128 тысяч, а за 23 — на 141 тысячу.
В далеком 2000-м году в Приморье насчитывалось 1,555 млн избирателей. Явка в Приморье составила 63,1%. За Владимира Путина проголосовали более 398 тысяч человек (40,5%). За Геннадия Зюганова — 356 тысяч (36,2%). Общероссийский результат Владимира Путина оказался около 53 процентов, что позволило избежать второго тура.
Также выдвигался бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов, не так давно переживший ночной показ документального фильма «Трое в постели» (18+) на телеканале РТР. Среди кандидатов был авторитетный бизнесмен Умар Джабраилов, политолог Алексей Подберезкин, губернатор Самарской области Константин Титов и губернатор Кузбасса Аман Тулеев, находящийся тогда на идеологической развилке между протоединороссами (партией «Единство») и коммунистами. Ну и вместе с ними — Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Григорий Явлинский.
В 2004 году выборы главы государства прошли 14 марта. В соперниках у Владимира Путина оказались сплошь новички президентских кампаний. Приморский результат Путина оказался почти на 12 процентов ниже общероссийского.
Явка в Приморье составила 65,2%, а голоса распределились так:
— Сергей Глазьев — 55382 голосов, 5,61%;
— Олег Малышкин — 42656, 4,32%;
— Сергей Миронов — 9874, 1,00%
— Владимир Путин — 585850, 59,37%;
— Ирина Хакамада — 55565, 5,63%;
— Николай Харитонов — 167576, 16,98%;
— Против всех — 59976, 6,08%.
В 2008 году президентские выборы в Приморье прошли при явке в 63,2%. Среди участников можно было удивиться только наличию политика и политтехнолога, учредителя нескольких партий демократического толка Андрея Богданова, который также был спозиционирован в медиа, как масон, что не помогло великому мастеру Великой ложи получить хоть сколько-нибудь убедительный результат.
Главная интрига выборов разрешилась еще в декабре 2007 года, когда Владимир Путин в качестве преемника поддержал Дмитрия Медведева, а не бывшего Министра обороны, в то время зампреда правительства РФ Сергея Иванова. Партию ему составили Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Приморские результаты Медведева также оказались ниже общероссийских — на семь процентов:
— Андрей Богданов — 15526. 1,60%;
— Владимир Жириновский — 129205, 13.28%;
— Геннадий Зюганов — 191401, 19.68%;
— Дмитрий Медведев — 620968, 63.84%;
Явка в Приморье составила 63,2%. Результаты получились такими:
— Владимир Жириновский — 85396, 8,63%;
— Геннадий Зюганов — 201493, 20,36%;
— Сергей Миронов — 43168, 4,36%;
— Михаил Прохоров — 78639, 7,95%;
— Владимир Путин — 567177, 57,31%.
Итоговая явка в Приморье на выборах президента в 2018 году составила 61,24%. Больше всего голосов получил действующий глава государства Владимир Путин, набрав 65,31% (по России — 76,7), что в процентном значении является лучшим результатов в регионе за последние десять лет.
Всего участвовало 8 кандидатов. Результаты распределились так:
— Сергей Бабурин (6605, 0.73%);
— Павел Грудинин (193166, 21.39%);
— Владимир Жириновский (63754, 7.06%);
— Владимир Путин (589384, 65.26%);
— Ксения Собчак (15079, 1.67%);
— Максим Сурайкин (5814, 0.64%);
— Борис Титов (6676, 0.74%);
— Григорий Явлинский (8019, 0.89%).
Стоит отметить, что высокую явку показал и Владивосток, где на участки пришло более 57% избирателей. Более того, несмотря на традиционно высокий процент голосования за оппозицию, в 2018 году Владимир Путина получил 63% поддержки избирателей (для сравнения в 2012 году, за главу государства проголосовало всего 47% жителей приморской столицы). За Павла Грудинина во Владивостоке проголосовало 22,19%. ЛДПР откровенно сдала позиции в краевой столице. Если на местных и региональных выборах у «соколов Жириновского» позиции крепли, то президентская кампания во Владивостоке для лидера партии оказалась провальной. За Жириновского в центре Приморья проголосовало 5,78%.
Добавим, что Владимир Путин трижды шел на выборы самовыдвиженцем (2000, 2004, 2018) и один раз выдвигался от «Единой России» (2012). Также от ЕР выдвигался Дмитрий Медведев.
Для участия в президентской кампании самовыдвиженцу необходимо набрать 300 тысяч голосов, представителю непарламентской партии — 100 тысяч, выдвиженцу от парламентских партий собирать подписи не нужно. На данный момент помимо Владимира Путина о желании участвовать в президентской кампании заявили экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, поддержанный партией «Гражданская инициатива», блогер Игорь Стрелков, находящийся под арестом в связи с обвинением в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета, а также таинственная журналистка из Ржева Екатерина Дунцова.