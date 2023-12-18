Высокая явка и Путин-победитель — обзор президентских кампаний в Приморье

В России определена дата выборов президента — они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже объявил об участии в кампании. 17 декабря на Съезде «Единой России» в Москве партия единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

Приморье четыре раза оказывало ему доверие. Правда, путь к сердцам приморцев был зигзагообразен — начался в 2000 году с небольшой победы над лидером КПРФ Геннадием Зюгановым (40,5 процента против 36,2), потом поддержка подскочила, потом чуть опустилась, зато на последних президентских он завоевал уже 65,21%, троекратно превзойдя ближайшего соперника — коммуниста Павла Грудинина. Как голосовало Приморье за кандидатов в президенты последние четверть века — в обзоре ИА PrimaMedia.

Говоря об общих тенденциях, следует отметить высокую явку в Приморье на выборах главы государства. С 2000 года она варьировалась в диапазоне 61−65%. Для сравнения, явка на губернаторских выборах в сентябре 2023 года составила 45,6%. В 2018 году скандальные сентябрьские выборы губернатора, прогремевшие на всю страну, посетило всего 30,2% избирателей в первом туре и 35,4% — во втором. На повторное голосование за главу региона в декабре 2018 года пришло 46,35% избирателей. Явка на муниципальных кампаниях обычно кратно ниже. Во Владивостоке за депутатов обычно приходят отдать голос 11−13% избирателей.

Лидерами по участию в президентских кампаниях 21-го века стали Владимир Путин и Владимир Жириновский — оба с 2000-го года выдвигались четыре раза. Путин пропустил кампанию 2008 года из-за конституционного ограничения в два срока подряд, а Жириновский — кампанию 2004 года, на которую ЛДПР выдвинула его бывшего телохранителя Олега Малышкина, занявшего по итогу предпоследнее место. Владимир Жириновский объяснял это желанием подкопить силы к 2008 году и нежеланием превратиться в партию одного человека. Примечательно, что выборы в 2004 году пропустил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов — партийцы тогда отдали предпочтение депутату Госдумы Николаю Харитонову.

Ну и еще одно общее замечание — за шесть лет с последней президентской кампании число избирателей в Приморье сократилось на 64 тысячи человек. За 12 лет — на 128 тысяч, а за 23 — на 141 тысячу.

В далеком 2000-м году в Приморье насчитывалось 1,555 млн избирателей. Явка в Приморье составила 63,1%. За Владимира Путина проголосовали более 398 тысяч человек (40,5%). За Геннадия Зюганова — 356 тысяч (36,2%). Общероссийский результат Владимира Путина оказался около 53 процентов, что позволило избежать второго тура.

Список участников тех лет впечатляет. Во-первых, одним из 11 кандидатов за пост президента стала нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова. В регионе за нее проголосовало 1,2 тысячи человек — это 10-е место по краю. В общероссийском зачете она заняла 9-ю строчку. Также в соперниках были режиссер Станислав Говорухин, который на том этапе выступал с жесткой критикой Владимира Путина, но потому сменил взгляды на диаметрально противоположные — через 5 лет вступил в «Единую Россию», а в 2011 году возглавил штаб поддержки Владимира Путина.

Также выдвигался бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов, не так давно переживший ночной показ документального фильма «Трое в постели» (18+) на телеканале РТР. Среди кандидатов был авторитетный бизнесмен Умар Джабраилов, политолог Алексей Подберезкин, губернатор Самарской области Константин Титов и губернатор Кузбасса Аман Тулеев, находящийся тогда на идеологической развилке между протоединороссами (партией «Единство») и коммунистами. Ну и вместе с ними — Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Григорий Явлинский.

В 2004 году выборы главы государства прошли 14 марта. В соперниках у Владимира Путина оказались сплошь новички президентских кампаний. Приморский результат Путина оказался почти на 12 процентов ниже общероссийского.

Явка в Приморье составила 65,2%, а голоса распределились так:

— Сергей Глазьев — 55382 голосов, 5,61%;

— Олег Малышкин — 42656, 4,32%;

— Сергей Миронов — 9874, 1,00%

— Владимир Путин — 585850, 59,37%;

— Ирина Хакамада — 55565, 5,63%;

— Николай Харитонов — 167576, 16,98%;

— Против всех — 59976, 6,08%.

В 2008 году президентские выборы в Приморье прошли при явке в 63,2%. Среди участников можно было удивиться только наличию политика и политтехнолога, учредителя нескольких партий демократического толка Андрея Богданова, который также был спозиционирован в медиа, как масон, что не помогло великому мастеру Великой ложи получить хоть сколько-нибудь убедительный результат.

Главная интрига выборов разрешилась еще в декабре 2007 года, когда Владимир Путин в качестве преемника поддержал Дмитрия Медведева, а не бывшего Министра обороны, в то время зампреда правительства РФ Сергея Иванова. Партию ему составили Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Приморские результаты Медведева также оказались ниже общероссийских — на семь процентов:

— Андрей Богданов — 15526. 1,60%;

— Владимир Жириновский — 129205, 13.28%;

— Геннадий Зюганов — 191401, 19.68%;

— Дмитрий Медведев — 620968, 63.84%;

В 2012 году произошла всем известная рокировка. Дмитрий Медведев занял пост председателя правительства, а Владимир Путин вновь был избран президентом с общероссийским результатом в 63,6% (Приморье на этот раз отклонилось всего на 6,3% от страны).

Явка в Приморье составила 63,2%. Результаты получились такими:

— Владимир Жириновский — 85396, 8,63%;

— Геннадий Зюганов — 201493, 20,36%;

— Сергей Миронов — 43168, 4,36%;

— Михаил Прохоров — 78639, 7,95%;

— Владимир Путин — 567177, 57,31%.

Итоговая явка в Приморье на выборах президента в 2018 году составила 61,24%. Больше всего голосов получил действующий глава государства Владимир Путин, набрав 65,31% (по России — 76,7), что в процентном значении является лучшим результатов в регионе за последние десять лет.

Всего участвовало 8 кандидатов. Результаты распределились так:

— Сергей Бабурин (6605, 0.73%);

— Павел Грудинин (193166, 21.39%);

— Владимир Жириновский (63754, 7.06%);

— Владимир Путин (589384, 65.26%);

— Ксения Собчак (15079, 1.67%);

— Максим Сурайкин (5814, 0.64%);

— Борис Титов (6676, 0.74%);

— Григорий Явлинский (8019, 0.89%).

Стоит отметить, что высокую явку показал и Владивосток, где на участки пришло более 57% избирателей. Более того, несмотря на традиционно высокий процент голосования за оппозицию, в 2018 году Владимир Путина получил 63% поддержки избирателей (для сравнения в 2012 году, за главу государства проголосовало всего 47% жителей приморской столицы). За Павла Грудинина во Владивостоке проголосовало 22,19%. ЛДПР откровенно сдала позиции в краевой столице. Если на местных и региональных выборах у «соколов Жириновского» позиции крепли, то президентская кампания во Владивостоке для лидера партии оказалась провальной. За Жириновского в центре Приморья проголосовало 5,78%.

Лидерами голосования за Владимира Путина в Приморье стали Дальнереченский район (74,72%), Ханкайский район (71,14%), Чугуевский район (71,07%), Октябрьский район (70,32%), Уссурийск (69,84%), Хорольский район (69,74%), Артем (69,73%) и Анучинский район (69,29%). Меньше 60% Путин набрал в Пожарском (57,58%), Ольгинском (58,71%), Кавалеровском районах (59,29%) и Дальнегорске (59,9%).

Добавим, что Владимир Путин трижды шел на выборы самовыдвиженцем (2000, 2004, 2018) и один раз выдвигался от «Единой России» (2012). Также от ЕР выдвигался Дмитрий Медведев.