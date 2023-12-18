Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ

«Он (Миг-31. — Прим. ред.) показал себя хорошим ударным самолетом, к которому Киев относится крайне серьезно. <…>. Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога», — сообщило издание.
Причиной такого внимания к самолету в NI назвали российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», носителем которой выступает МиГ-31. Огромная скорость и значительная дальность боеприпаса вынуждают Киев заранее объявлять тревогу для подготовки к удару, отметили журналисты.
В статье указывается, что истребитель МиГ-31 до сих пор остается «мистикой» для Запада, поэтому его возможности вызывают постоянные спекуляции. По данным издания, российская машина считается одним из самых быстрых военных самолетов в мире и обладает новейшими средствами управления полетом.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.