КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в направлении Восточного моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Власти Японии созовут совет национальной безопасности в связи с ракетным пуском Северной Кореи. По словам специалистов Минобороны страны, баллистическая ракета балы запущена по так называемой крутой траектории, то есть выше необходимого. Максимальная высота полета ракеты могла превысить 6 тыс. км.
По данным военных, это вторая ракета, запущенная за пять часов. До этого, в 22:38 17 декабря, КНДР запустила ракету малой дальности из Пхеньяна или его окрестностей. Она пролетела 570 км, прежде чем упасть в Японское море.
Власти Северной Кореи осудили южнокорейских военных лидеров и высмеяли призыв повысить боевую готовность против Пхеньяна. «Если [Южная Корея] продолжит громко лаять, в нее может ударить молния», — говорится в заявлении, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик предупредил северокорейские власти об «аде разрушений» в случае, если КНДР поведет себя «безрассудно».
В конце ноября Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Северной Кореей от 19 сентября 2018 года. Поводом для этого стал успешный запуск Пхеньяном разведывательного спутника «Маллиген-1».
Затем соглашение расторгла Северная Корея, она обвинила соседнее государство в «преднамеренных и провокационных маневрах», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».