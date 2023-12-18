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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Ракета упала в 250 км от исключительной зоны Японии, максимальная высота полета могла превысить 6 тыс. км. Ночью 17 декабря КНДР запустила еще одну ракету — малой дальности из Пхеньяна, она пролетела 570 км.
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Источник: Reuters

Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в направлении Восточного моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Военные Южной Кореи позже заявили, что КНДР выпустила баллистическую ракету большой дальности. Она упала примерно в 250 км от исключительной экономической зоны Японии.

Власти Японии созовут совет национальной безопасности в связи с ракетным пуском Северной Кореи. По словам специалистов Минобороны страны, баллистическая ракета балы запущена по так называемой крутой траектории, то есть выше необходимого. Максимальная высота полета ракеты могла превысить 6 тыс. км.

По данным военных, это вторая ракета, запущенная за пять часов. До этого, в 22:38 17 декабря, КНДР запустила ракету малой дальности из Пхеньяна или его окрестностей. Она пролетела 570 км, прежде чем упасть в Японское море.

Власти Северной Кореи осудили южнокорейских военных лидеров и высмеяли призыв повысить боевую готовность против Пхеньяна. «Если [Южная Корея] продолжит громко лаять, в нее может ударить молния», — говорится в заявлении, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик предупредил северокорейские власти об «аде разрушений» в случае, если КНДР поведет себя «безрассудно».

В конце ноября Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Северной Кореей от 19 сентября 2018 года. Поводом для этого стал успешный запуск Пхеньяном разведывательного спутника «Маллиген-1».

Затем соглашение расторгла Северная Корея, она обвинила соседнее государство в «преднамеренных и провокационных маневрах», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».