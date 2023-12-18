Сальдо рассказал, почему ВСУ разрушили Каховскую ГЭС

«И поэтому били конкретно, долгое время пытались поразить ракетами, это ракеты “хаймерсы” в основном и ствольная артиллерия. Вот они били, били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния, и последний удар был нанесен именно 6 июня, когда ночью было несколько обстрелов, и уже сама критическая точка, она не выдержала нагрузки, и плотину прорвало. И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище», — рассказал губернатор.