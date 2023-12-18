Мэр Новосибирска Локоть назвал самые масштабные объекты благоустройства в 2023 году

Градоначальник сообщил изданию «Сиб.фм», что наиболее масштабным проектом стал парк «Арена» в пойме Оби, который построили за 2 года. Также масштабное благоустройство проведено на площади перед цирком. Парк «Арена» мэр назвал одной из главных новогодних площадок города.