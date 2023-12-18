Мэр Новосибирска Локоть назвал самые масштабные объекты благоустройства в 2023 году

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал самые масштабные объекты благоустройства в 2023 году.
Градоначальник сообщил изданию «Сиб.фм», что наиболее масштабным проектом стал парк «Арена» в пойме Оби, который построили за 2 года. Также масштабное благоустройство проведено на площади перед цирком. Парк «Арена» мэр назвал одной из главных новогодних площадок города.
— Здесь пройдут фестивали снега и конкурсы снежных скульптур, будет построена лыжная трасса и обустроен каток.
Он добавил, что в 2024 году продолжится благоустройство парка «Каменка» и Первомайского сквера.
— Горожане сами выбрали ему название — весной на портале «Госуслуги» проводилось голосование, большинство новосибирцев проголосовали за название «Иня». Это масштабный проект, который, как и парк «Каменка», вошёл в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды, — отметил мэр.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.