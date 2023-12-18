Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Литовская таможня ужесточает правила экспорта и транзита

Балтийская республика вводит новую партию ограничений, который призваны не допустить на территорию России и Беларуси товары, попавшие под ограничительные меры.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Литва с 18 декабря ужесточает порядок экспорта и транзита подсанкционных товаров в третьи страны через российскую и белорусскую территории, говорится в сообщении таможенной службы балтийской республики.

Интересно, что набор дополнительных документов для экспортеров, которые нужно предоставить литовской таможне, остался прежним, как и раньше.

Причем обязательно нужно будет в случае транзита или экспорта представить декларацию от производителя товара. В ней должно быть подтверждение, что производитель в курсе, кто конечный потребитель продукции, а также уверен, что ее не используют для обхода рестрикций.

Это требование начало действовать еще в июле текущего года, тогда же было введено правило, что такую декларацию нужно показывать и пограничных пунктах пропуска.

«Если декларация производителя не представлена в таможню Литовской Республики, товары, находящиеся под санкциями, не будут выпущены из Европейского Союза».

предупредили в литовской таможне.

Также потребитель товаров должен подтвердить литовской таможне, что товары, полученные при экспорте или транзите, не будет реализованы в России или Беларуси.

Для этого нужна еще копия таможенной декларации, которая подтвердит, что груз был растаможен в третьей стране (ее необходимо предъявить в течение 40 календарных дней после завершения перевозки).

Затем в профильное ведомство балтийской республики нужно подать сведения о роде деятельности, которую ведет получатель товаров, и информацию, на основании которой он получил регистрацию в третьей стране.

Контроль за наличием таких документов усиливается после оценки вероятности торговли с некоторыми третьими странами, чтобы минимизировать риск обхода санкционного режима.

таможня