Африканская страна допустила возможность военного вторжения

Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн допустил возможность вооруженного вторжения в африканскую страну. Он подчеркнул, что в случае нападения того или иного государства Нигер будет защищаться, у него есть закаленная армия, которая «сильнее террористов».