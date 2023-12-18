Стало известно о неспособности Запада остановить ракетный комплекс «Авангард»

Ранее стало известно, что на скорости гиперзвуковой блок российского ракетного комплекса «Авангард» не виден на радарах. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что это единственный в мире гиперзвуковой блок, который может быть использован на межконтинентальную дальность и имеет скорость 28 махов.