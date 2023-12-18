Главы райисполкомов Беларуси пройдут курсы по территориальной обороне

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Факультет Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси проводит курсы «Территориальная оборона» с 18 по 22 декабря, сообщила пресс-служба Минобороны.
«В мероприятии примут участие председатели районных исполнительных комитетов», — пояснили в ведомстве.
Участникам курсов расскажут об основах территориальной обороны, о порядке работы исполкомов по организации и развертыванию теробороны. Планируется учесть опыт современных военных конфликтов.
Это не первое мероприятие по развитию теробороны в Беларуси в 2023 году. Например, в сентябре состоялись командно-штабные учения в Могилевской области.
«…Должностные лица исполнительных комитетов продемонстрировали готовность сформировать территориальные войска, развернуть территориальную оборону в требуемом объеме и организовать выполнение задач по предназначению».
Кроме того, недавно в Беларуси систему территориальной обороны дополнили новым элементом — народным ополчением. Было решено, что оптимальная численность отряда — не более 100 человек, а группы ополчения — не более 20 человек.
Набор в ополчение должен проходить на добровольной основе. При этом учитывается отношение кандидата к проводимой государством политике, его готовность участвовать в вооруженной защите страны, уровень его военной подготовки.
Ополченцы будут нести службу по месту жительства. Их задачи могут быть различными: от борьбы с диверсантами до охраны объектов. За участником военного ополчения сохраняют место работы и зарплату.