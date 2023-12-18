Главврач Медцентра ДВФУ Олег Пак стал доверенным лицом Владимира Путина

«В нынешней геополитической ситуации, когда Россию пытаются изолировать и задушить бесконечными санкциями, нашему президенту приходится очень нелегко, — прокомментировал Олег Пак. — Но он сегодня не один. В его команде стоят рядом настоящие патриоты России: лучшие наши граждане, принимают участие в специальной военной операции. Кто-то из этих ребят отдал свои жизни, кто-то — тяжело ранен во время исполнения своего гражданского долга, но они должны знать, что вместе мы справимся и обязательно искореним националистический режим, который сейчас у власти в Украине. Как врач, офицер, и просто гражданин своей страны, я поддерживаю нашего лидера в отстаивании наших интересов на внешнем контуре. Только ему сейчас под силу консолидировать наше общество и добиться успехов. А я, вместе со своей командой медиков медкомплекса ДВФУ, будем и дальше помогать лечить наших героев в зоне СВО, пока не добьемся полной Победы. Мы с коллегами видим изнутри, что несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию, сколько внимания президент уделяет развитию Дальнего Востока, медицине и нашему университету в частности».