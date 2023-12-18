Мэр Воронежа отреагировал на снежные кучи с собственной фамилией

Мэр облцентра Вадим Кстенин отреагировал на огромные сугробы со своей фамилией на сугробах. Фотоснимки появились сразу в нескольких местных пабликах.
Вадим Кстенин прокомментировал «именные сугробы» в своем телеграм-канале.
Градоначальник не стал скрывать, что видел эти фото в соцсетях.
«Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет — будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку».
Также он обратился к воронежским автомобилистам с просьбой по возможности убрать машины с магистралей, подчеркнув, что это сильно облегчит задачу спецтехнике.