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Мэр Воронежа отреагировал на снежные кучи с собственной фамилией

Надписи с требованием убрать сугробы оставляли горожане.
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Источник: соцсети

Мэр облцентра Вадим Кстенин отреагировал на огромные сугробы со своей фамилией на сугробах. Фотоснимки появились сразу в нескольких местных пабликах.

Вадим Кстенин прокомментировал «именные сугробы» в своем телеграм-канале.

Градоначальник не стал скрывать, что видел эти фото в соцсетях.

«Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет — будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку».

написал мэр в соцсети

Также он обратился к воронежским автомобилистам с просьбой по возможности убрать машины с магистралей, подчеркнув, что это сильно облегчит задачу спецтехнике.

ЖКХ