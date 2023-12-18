Губернатор Текслер вошел в Генсовет партии «Единая Россия»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошел в Генсовет ВПП «Единая Россия», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ротация Генсовета произведена на съезде партии.
Также в обновленный состав включен бывший руководитель регионального исполкома Челябинского реготделения партии Денис Моисеев. Из него исключен председатель Собрания депутатов Саткинского района Николай Бурматов.
Сообщается, что Высший совет провел ротацию 13 человек, она предусмотрена уставом партии. Высший совет в целом насчитывает 100 человек.
Генеральный совет, как ранее отметил ее секретарь Андрей Турчак, увеличился до 200 человек в связи с принятием в состав РФ новых субъектов.