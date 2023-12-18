Школьника из Большого Болдина наградили медалью за спасение человека

Школьник из Большого Болдина Илья Варакин получил медаль Совета Федерации ФС России за спасение человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Илья учится в восьмом классе в Большеболдинской средней школе. Он заметил тонущего 70-летнего рыбака, а потом и очевидца, который пытался его спасти. Тогда школьник не растерялся и поспешил на помощь. Вместе они вытянули пенсионера из воды и вызвали медиков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородца, который полез в воду спасать собаку, пришлось спасать самого.