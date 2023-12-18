FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать пакет помощи Украине

Как уточняет издание, процесс лишения страны ЕС права голоса может быть заблокирован другим членом союза. Но, как отмечает FT, после недавних выборов в Польше в ЕС «больше нет гарантированного защитника» для Венгрии. Несмотря на это многие страны «нервничают» по поводу использования этого шага, который, «по сути, является самым большим оружием ЕС против государства-члена».