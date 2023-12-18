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FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать пакет помощи Украине

Некоторые европейские чиновники рассматривали возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, в договоре о Евросоюзе (ЕС) для этого предусмотрена ст. 7, позволяющая лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.
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Источник: Reuters

Как уточняет издание, процесс лишения страны ЕС права голоса может быть заблокирован другим членом союза. Но, как отмечает FT, после недавних выборов в Польше в ЕС «больше нет гарантированного защитника» для Венгрии. Несмотря на это многие страны «нервничают» по поводу использования этого шага, который, «по сути, является самым большим оружием ЕС против государства-члена».

Вместо этой меры страны Европы хотят продемонстрировать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС. Если этот шаг не сработает, то 26 стран ЕС могут заключить соглашение о помощи Украине без участия Венгрии, но это «займет время и будет лишь краткосрочным решением», пишет газета.

«Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас применить другие инструменты (для согласования пакета помощи.— “Ъ”). Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам предоставлять деньги Украине», — заявил неназванный высокопоставленный чиновник ЕС, добавив, что господин Орбан «не марионетка Путина, как некоторые могут подумать».

На прошлой неделе лидеры ЕС не смогли согласовать пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Инициативу заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что Украину ждут трудности, если помощи не будет больше пары месяцев.

Лаура Кеффер

ЕС
дипломатия