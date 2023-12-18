ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши, пишут СМИ

«Наблюдается ослабление контроля над импортом предметов роскоши. Гражданам ЕС теперь будет разрешено оставлять автомобили, на которых они выезжают из России, при условии, что страна, чью границу они пересекают, согласна», — пишет издание в статье, посвященной теме нового пакета санкций против РФ.
По словам неназванных дипломатов, несколько стран попросили о таком послаблении. Эти страны не называются, однако издание отмечает, что речь идет не о тех странах, которые граничат с РФ.
«Мы позволим это только в очень, очень конкретных случаях», — заявил дипломат одной из пограничных с РФ стран.