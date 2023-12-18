ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши, пишут СМИ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши и позволить своим гражданам оставлять автомобили, на которых они выезжают из РФ, однако отмечается, что страна, чью границу они будут пересекать, должна дать свое согласие на это, пишет газета Financial Times.