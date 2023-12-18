В Узбекистане перенесли дату пленарного заседания Сената Олий Мажлиса

Предметом обсуждения также станут поправки в некоторые законодательные акты в связи с принятием законов “Об оказании юридической помощи за счет государства” и “О неплатежеспособности”, коррективы, направленные на создание более благоприятных условий для граждан при обращении в административные суды, улучшение условий для расширения покрытия Интернетом и связью на территории республики, а также, вносимые в действующее законодательство в связи с совершенствованием системы оказания госуслуг и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.