В Узбекистане перенесли дату пленарного заседания Сената Олий Мажлиса

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Проведение сорок восьмого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса РУз, запланированное на 18 декабря текущего года, перенесено на 20 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи и будет транслироваться в прямом эфире через YouTube.
Законы и вопросы, включенные в повестку дня 48-го пленарного заседания Сената, остались без изменений, добавили в пресс-службе.
Сенаторы рассмотрят законы:
- «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год»;
- «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан “О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2023 год”.
Предметом обсуждения также станут поправки в некоторые законодательные акты в связи с принятием законов “Об оказании юридической помощи за счет государства” и “О неплатежеспособности”, коррективы, направленные на создание более благоприятных условий для граждан при обращении в административные суды, улучшение условий для расширения покрытия Интернетом и связью на территории республики, а также, вносимые в действующее законодательство в связи с совершенствованием системы оказания госуслуг и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
Вместе с тем, сенаторы проанализируют исполнение задач, определенных в дорожных картах по социально-экономическому развитию Наманганской и Ферганской областей, информацию о работе Минэкологии в части охраны атмосферного воздуха и озеленения территорий и утвердят постановления Кенгаша верхней палаты.