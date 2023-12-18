Региональный штаб по наблюдению за выборами Президента открылся в Иркутске

Как рассказал председатель палаты Владимир Шпрах, выборы главы государства назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — 15, 16, 17 марта. В Иркутской области откроется 1891 избирательный участок.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал участие Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Свою позицию глава Приангарья обозначил на XXI съезде партии «Единая Россия». Участники съезда единогласно поддержали решение президента участвовать в следующей избирательной кампании.
19 декабря на официальном сайте Общественной палаты Иркутской области опубликуют объявление о начале набора наблюдателей. Стать общественным наблюдателем может любой совершеннолетний житель Приангарья. Для этого нужно обратиться в муниципальную или региональную Общественную палату. Обучать наблюдателей в Иркутской области будут федеральные эксперты. До 30 января для 5000 добровольцев проведут 64 семинара. В феврале следующего года общественных наблюдателей распределят по избирательным участкам региона. На каждом участке будет работать сразу несколько человек, за каждым будет закреплена своя зона ответственности.
«Задача нашего штаба — обеспечить полную прозрачность выборов и легитимность результатов в Иркутской области. Мы обеспечивали наблюдение за сентябрьскими выборами 2023 года, поэтому процесс наблюдения, техническое обеспечение, все налажено. Наш мониторинг начинается с сегодняшнего дня и завершится после подведения официальных итогов. Будут использоваться только понятные и удобные для избирателя технологии. Одна из них — голосование в удобный один из трех дней или, например, по месту пребывания, если кто-то находится в отъезде и не имеет возможности проголосовать по месту прописки», — рассказал Владислав Шиндяев.
«С каждым годом доверие жителей области к Общественной палате растет. Повышается и уровень доверия к выборам. В процессе голосования и в ходе предвыборных кампаний становится меньше провокаторов. Задача регионального штаба по наблюдению за выборами президента — следить за чистотой выборов в Иркутской области. Уверен, что в рамках избирательной кампании представители штаба ответят на все возникающие у населения вопросы и обеспечат прозрачность всех процедур», — прокомментировал Владимир Шпрах.