Региональный штаб по наблюдению за выборами Президента открылся в Иркутске

«Задача нашего штаба — обеспечить полную прозрачность выборов и легитимность результатов в Иркутской области. Мы обеспечивали наблюдение за сентябрьскими выборами 2023 года, поэтому процесс наблюдения, техническое обеспечение, все налажено. Наш мониторинг начинается с сегодняшнего дня и завершится после подведения официальных итогов. Будут использоваться только понятные и удобные для избирателя технологии. Одна из них — голосование в удобный один из трех дней или, например, по месту пребывания, если кто-то находится в отъезде и не имеет возможности проголосовать по месту прописки», — рассказал Владислав Шиндяев.