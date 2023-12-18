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Региональный штаб по наблюдению за выборами Президента открылся в Иркутске

Иркутская область, НИА-Байкал — Открытие регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России состоялось сегодня на площадке Общественной палаты Иркутской области.
Источник: НИА Байкал

Как рассказал председатель палаты Владимир Шпрах, выборы главы государства назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — 15, 16, 17 марта. В Иркутской области откроется 1891 избирательный участок.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал участие Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Свою позицию глава Приангарья обозначил на XXI съезде партии «Единая Россия». Участники съезда единогласно поддержали решение президента участвовать в следующей избирательной кампании.

19 декабря на официальном сайте Общественной палаты Иркутской области опубликуют объявление о начале набора наблюдателей. Стать общественным наблюдателем может любой совершеннолетний житель Приангарья. Для этого нужно обратиться в муниципальную или региональную Общественную палату. Обучать наблюдателей в Иркутской области будут федеральные эксперты. До 30 января для 5000 добровольцев проведут 64 семинара. В феврале следующего года общественных наблюдателей распределят по избирательным участкам региона. На каждом участке будет работать сразу несколько человек, за каждым будет закреплена своя зона ответственности.

Как заметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Иркутской области Владислав Шиндяев, основная задача штаба — следить за тем, чтобы выборы прошли законно, гласно, открыто, чтобы были соблюдены все необходимые по закону процедуры, не было допущено нарушений. Наблюдение будет осуществляться за каждым этапом выборов и на всех избирательных участках региона. Он уточнил, что наблюдатели останутся на УИКах до подведения итогов голосования и получения копии протокола о подсчете голосов.

«Задача нашего штаба — обеспечить полную прозрачность выборов и легитимность результатов в Иркутской области. Мы обеспечивали наблюдение за сентябрьскими выборами 2023 года, поэтому процесс наблюдения, техническое обеспечение, все налажено. Наш мониторинг начинается с сегодняшнего дня и завершится после подведения официальных итогов. Будут использоваться только понятные и удобные для избирателя технологии. Одна из них — голосование в удобный один из трех дней или, например, по месту пребывания, если кто-то находится в отъезде и не имеет возможности проголосовать по месту прописки», — рассказал Владислав Шиндяев.

«С каждым годом доверие жителей области к Общественной палате растет. Повышается и уровень доверия к выборам. В процессе голосования и в ходе предвыборных кампаний становится меньше провокаторов. Задача регионального штаба по наблюдению за выборами президента — следить за чистотой выборов в Иркутской области. Уверен, что в рамках избирательной кампании представители штаба ответят на все возникающие у населения вопросы и обеспечат прозрачность всех процедур», — прокомментировал Владимир Шпрах.