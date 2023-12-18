В Крыму национализировали 1150 объектов имущества украинских олигархов

«Важно, что среди национализированного имущества много крупных, перспективных проектов. К примеру, ООО “ЮВАС-ТРАНС” включает около 120 объектов движимого и недвижимого имущества в Керчи, ООО “КАРАКАШ АГРО” — 84 объекта в Раздольненском, Сакском и Первомайском районах. Уверен, что эти и другие комплексы заинтересуют наших, российских, предпринимателей, которые не будут тупо выкачивать из них деньги, а станут вкладываться в их развитие», — добавил спикер крымского парламента.