В мэрии Новосибирска назвали имя и.о. главы департамента транспорта

В администрации Новосибирска озвучили имя исполняющего обязанности руководителя городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Им стала Олеся Богомазова, ранее занимавшая должность заместителя главы ведомства. Об этом сообщает издания РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-секретаря мэра Глеба Черепанова.
Напомним, пост руководителя дептранса Новосибирска стал вакантным после того, как Константин Васильев оставил эту должность 15 декабря. Как сообщается, он уволился по собственному желанию..
Как писал BFM-Новосибирск, 11 декабря на заседании комиссии, ответственной за контроль за выполнением полномочий органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, было принято решение об отставке главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Мэру Анатолию Локтю было предложено уволить Васильева в связи с недостаточной эффективностью работы департамента, игнорирование рекомендаций депутатов и предоставлением недостоверной информации. Первоначальное предложение об увольнении было вынесено ещё 21 ноября.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэрия Новосибирска не откажется от «Бинорда» несмотря на жалобы жителей.