В мэрии Новосибирска назвали имя и.о. главы департамента транспорта

В администрации Новосибирска озвучили имя исполняющего обязанности руководителя городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Им стала Олеся Богомазова, ранее занимавшая должность заместителя главы ведомства. Об этом сообщает издания РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-секретаря мэра Глеба Черепанова.