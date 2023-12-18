Текслер рассказал Мишустину о том, как сломает стереотипы о Челябинской области

Действующая обувная фабрика расширена на территорию Таджикистана. Инвестпроект состоит из 2 этапов: в 2019 году открылась производственная площадка по выпуску заготовки верха обуви в городе Исфара, ее производственная мощность в 2023 году составила 12 тыс. пар; в 2023 году открылась производственная площадка по выпуску готовой обуви в Худжанде, производственная мощность в 2023 году достигла 12 тыс. пар в год.