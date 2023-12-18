Текслер рассказал Мишустину о том, как сломает стереотипы о Челябинской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с главами правительств стран СНГ 18 декабря посетили Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве — в том числе они осмотрели стенд Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В основе концепции стенда лежит слоган «Челябинская область. Все начинается с человека и его мечты». Там можно познакомиться с достопримечательностями региона, узнать о промышленном потенциале, достижениях в сельском хозяйстве, спорте, науке и культуре.
Губернатор Алексей Текслер отметил, что основная задача стенда — сломать стереотипы о Челябинской области как о сугубо индустриальном регионе.
На стенде также представлены проекты, которые реализуются совместно с предприятиями стран СНГ. Автозавод «Урал» (Миасс) в своем производстве использует запчасти, производимые в Республике Беларусь. Планируется, что в 2024 году потребность в этих поставках возрастет на 28% по отношению к показателям текущего года. Продукция белорусских предприятий используется в арктическом автобусе «Урал-427701−75».
В индустриальной зоне «Костанай» в Казахстане планируется локализовать производственные мощности предприятия «ДСТ-Урал». Здесь будут производить несущие рамы, ходовые системы, навесное оборудование, кабины, баки для топлива, баки для гидравлической системы, а также собирать технику, монтировать все системы, элементы интерьера и экстерьера.
«Уральская металлообрабатывающая компания» планирует строительство завода по производству водо-газотрубопроводной трубы в Шымкенте или Актобе (РК).
Действующая обувная фабрика расширена на территорию Таджикистана. Инвестпроект состоит из 2 этапов: в 2019 году открылась производственная площадка по выпуску заготовки верха обуви в городе Исфара, ее производственная мощность в 2023 году составила 12 тыс. пар; в 2023 году открылась производственная площадка по выпуску готовой обуви в Худжанде, производственная мощность в 2023 году достигла 12 тыс. пар в год.